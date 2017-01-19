Станимир Стоилов: Трансфер Максимовича — это бомба
В интервью «Спортно шоу Гонг» на болгарском Дарик радио специалист из этой страны Станимир Стоилов, тренирующий чемпиона Казахстана «Астану», отвечая на вопросы наших коллег, находясь в Дубаи, коснулся в некоторых моментах и казахстанского футбола.
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Видимо, что-то случилось...
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Как известно, победитель трех последних футбольных чемпионатов Казахстана в настоящее время гостит в Объединенных Арабских Эмиратах, где стартовал первый предсезонный
В Дубаи с чемпионом Казахстана готовятся уже ставшие его полноценными игроками новички — нападающий национальной сборной Албании Аздрен Лулаку, лучший бомбардир продолжающегося чемпионата Румынии, а также заново раскрывшийся в минувшем сезоне в «Иртыше» Роман Муртазаев. Тренируется с «Астаной» и вернувшийся из латвийского «Вентспилса» защитник Евгений Постников. А вот принадлежащий клубу из столицы нашего государства форвард Жуниор Кабананга в настоящее время забивает на Кубке африканских наций в Габоне в составе национальной сборной Демократической Республики Конго.
Предлагаем вниманию отечественных любителей футбола отрывки, касающиеся казахстанского футбола, из интервью Станимира Стоилова болгарскому радио.
Про «Астану» в Дубаи
— Все в порядке, тренируемся. Погода отличная, не холодно, как в Болгарии. Последние три года мы ездим на подготовку сюда. Условия идеальные. Естественно, хорошие условия стоят дороже.
Про Максимовича
— Трансфер еще не полностью закрыт, но игрок договорился по своим условиям предварительно. Это футбольная бомба, потому что переход игрока из «Астаны» в «Валенсию» — серьезная вещь.
Про себя в «Астане»
— У меня есть контракт еще на один год. Если буду иметь предложение по новому договору, тогда буду думать и решать. На данном этапе до переговоров далеко. К
Про Илиана Илиева
— Буду рад, если Илиана объявят главным тренером команды из Казахстана официально. Все казахстанские клубы находятся на подготовке к новому сезону, и никакой дополнительной информации нет. Буду рад, если он подпишет. Это будет хорошей оценкой работы болгарских тренеров в Казахстане.
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