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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28476827/
19 января 2017, 17:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Станимир Стоилов: Трансфер Максимовича — это бомба

В интервью «Спортно шоу Гонг» на болгарском Дарик радио специалист из этой страны Станимир Стоилов, тренирующий чемпиона Казахстана «Астану», отвечая на вопросы наших коллег, находясь в Дубаи, коснулся в некоторых моментах и казахстанского футбола.

В интервью <span class=error>Спортно</span> шоу Гонг на болгарском <span class=error>Дарик</span> радио специалист из этой страны Станимир <span class=error>Стоилов</span> тренирующий чемпиона Казахстана <span class=error>Астану</span> отвечая на вопросы наших коллег находясь в <span class=error>Дубаи</span> коснулся в некоторых моментах и казахстанского футбола. Увеличить
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Как известно, победитель трех последних футбольных чемпионатов Казахстана в настоящее время гостит в Объединенных Арабских Эмиратах, где стартовал первый предсезонный учебно-тренировочный сбор «Астаны». Столичная дружина приступила к подготовке несколько позже других участников турнира в нашей Премьер-Лиге. Оно и понятно — ведь только 9 декабря «Астана» провела последний поединок в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2016/2017 годов.

В Дубаи с чемпионом Казахстана готовятся уже ставшие его полноценными игроками новички — нападающий национальной сборной Албании Аздрен Лулаку, лучший бомбардир продолжающегося чемпионата Румынии, а также заново раскрывшийся в минувшем сезоне в «Иртыше» Роман Муртазаев. Тренируется с «Астаной» и вернувшийся из латвийского «Вентспилса» защитник Евгений Постников. А вот принадлежащий клубу из столицы нашего государства форвард Жуниор Кабананга в настоящее время забивает на Кубке африканских наций в Габоне в составе национальной сборной Демократической Республики Конго.

Предлагаем вниманию отечественных любителей футбола отрывки, касающиеся казахстанского футбола, из интервью Станимира Стоилова болгарскому радио.

Про «Астану» в Дубаи

— Все в порядке, тренируемся. Погода отличная, не холодно, как в Болгарии. Последние три года мы ездим на подготовку сюда. Условия идеальные. Естественно, хорошие условия стоят дороже.

Про Максимовича

— Трансфер еще не полностью закрыт, но игрок договорился по своим условиям предварительно. Это футбольная бомба, потому что переход игрока из «Астаны» в «Валенсию» — серьезная вещь.

Про себя в «Астане»

— У меня есть контракт еще на один год. Если буду иметь предложение по новому договору, тогда буду думать и решать. На данном этапе до переговоров далеко. К августу-сентябрю, возможно, начнутся какие-то разговоры про это.

Про Илиана Илиева

— Буду рад, если Илиана объявят главным тренером команды из Казахстана официально. Все казахстанские клубы находятся на подготовке к новому сезону, и никакой дополнительной информации нет. Буду рад, если он подпишет. Это будет хорошей оценкой работы болгарских тренеров в Казахстане.

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