Как известно, победитель трех последних футбольных чемпионатов Казахстана в настоящее время гостит в Объединенных Арабских Эмиратах, где стартовал первый предсезонный учебно-тренировочный сбор «Астаны». Столичная дружина приступила к подготовке несколько позже других участников турнира в нашей Премьер-Лиге. Оно и понятно — ведь только 9 декабря «Астана» провела последний поединок в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2016/2017 годов.



В Дубаи с чемпионом Казахстана готовятся уже ставшие его полноценными игроками новички — нападающий национальной сборной Албании Аздрен Лулаку, лучший бомбардир продолжающегося чемпионата Румынии, а также заново раскрывшийся в минувшем сезоне в «Иртыше» Роман Муртазаев. Тренируется с «Астаной» и вернувшийся из латвийского «Вентспилса» защитник Евгений Постников. А вот принадлежащий клубу из столицы нашего государства форвард Жуниор Кабананга в настоящее время забивает на Кубке африканских наций в Габоне в составе национальной сборной Демократической Республики Конго.

Предлагаем вниманию отечественных любителей футбола отрывки, касающиеся казахстанского футбола, из интервью Станимира Стоилова болгарскому радио.



Про «Астану» в Дубаи



— Все в порядке, тренируемся. Погода отличная, не холодно, как в Болгарии. Последние три года мы ездим на подготовку сюда. Условия идеальные. Естественно, хорошие условия стоят дороже.



Про Максимовича



— Трансфер еще не полностью закрыт, но игрок договорился по своим условиям предварительно. Это футбольная бомба, потому что переход игрока из «Астаны» в «Валенсию» — серьезная вещь.



Про себя в «Астане»



— У меня есть контракт еще на один год. Если буду иметь предложение по новому договору, тогда буду думать и решать. На данном этапе до переговоров далеко. К августу-сентябрю, возможно, начнутся какие-то разговоры про это.



Про Илиана Илиева



— Буду рад, если Илиана объявят главным тренером команды из Казахстана официально. Все казахстанские клубы находятся на подготовке к новому сезону, и никакой дополнительной информации нет. Буду рад, если он подпишет. Это будет хорошей оценкой работы болгарских тренеров в Казахстане.