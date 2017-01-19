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19 января 2017, 10:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дрезденское «Динамо» заплатит € 40 тысяч за брошенную фанами на поле голову быка

Дрезденское «Динамо» оштрафовано на € 40 тысяч за выходку своих фанатов в матче первого раунда Кубка Германии против РБ «Лейпциг», сообщает Bild.

Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой «Динамо» в серии пенальти.

По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать «Динамо» на € 60 тысяч евро, но позже немного смягчил приговор.

Добавим, что дрезденцы во втором раунде Кубка Германии уступили «Арминии» (0:1).
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