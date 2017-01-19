Дрезденское «Динамо» заплатит € 40 тысяч за брошенную фанами на поле голову быка

Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой «Динамо» в серии пенальти.



По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать «Динамо» на € 60 тысяч евро, но позже немного смягчил приговор.



Добавим, что дрезденцы во втором раунде Кубка Германии уступили «Арминии» (0:1).