«Барселона» выкупила Марлона у «Флуминенсе»

Футболист подписал с каталонским клубом пятилетний контракт, сообщает Sport.



«Барселона» должна будет выплатить «Флуминенсе» всего € 2 млн, поскольку ранее уже перечислила бразильцам € 4 млн за право на выкуп Жерсона, который перешёл в «Рому», и Кенеди, ставшего игроком «Челси».



В нынешнем сезоне Марлон отыграл в составе «Барселоны Б» 9 матчей, в которых получил четыре жёлтых карточки.