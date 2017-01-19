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19 января 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» выкупила Марлона у «Флуминенсе»

Руководство «Барселоны» приняло решение выкупить права на 21-летнего полузащитника Марлона у бразильского «Флуминенсе».

Футболист подписал с каталонским клубом пятилетний контракт, сообщает Sport.

«Барселона» должна будет выплатить «Флуминенсе» всего € 2 млн, поскольку ранее уже перечислила бразильцам € 4 млн за право на выкуп Жерсона, который перешёл в «Рому», и Кенеди, ставшего игроком «Челси».

В нынешнем сезоне Марлон отыграл в составе «Барселоны Б» 9 матчей, в которых получил четыре жёлтых карточки.

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