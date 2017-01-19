Футболисты «Лацио» победили «Дженоа» и сыграют с «Интером» в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Лацио» обыграли «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышли в четвертьфинал турнира.
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Встреча, прошедшая в среду в Риме, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых забили Филип Джорджевич (20-я минута), Уэсли Худт (31), Сергей
В четвертьфинале «Лацио» сыграет с миланским «Интером».
В другом матче 1/8 финала «Чезена» на выезде обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1 и в четвертьфинале встретится с победителем матча между «Ромой» и «Сампдорией».
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