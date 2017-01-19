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19 января 2017, 1:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лацио» победили «Дженоа» и сыграют с «Интером» в ¼ финала Кубка Италии

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Футболисты «Лацио» обыграли «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышли в четвертьфинал турнира.

Футболисты <span class=error>Лацио</span> обыграли <span class=error>Дженоа</span> в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышли в четвертьфинал турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Риме, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых забили Филип Джорджевич (20-я минута), Уэсли Худт (31), Сергей Милинкович-Савич (70) и Чиро Иммобиле (75). На 28-й минуте пенальти не реализовал Фелипе Андерсон. У «Дженоа» отличились Маурисио Пинилья (41) и Горан Пандев (45).

В четвертьфинале «Лацио» сыграет с миланским «Интером».

В другом матче 1/8 финала «Чезена» на выезде обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1 и в четвертьфинале встретится с победителем матча между «Ромой» и «Сампдорией».

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