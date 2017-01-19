«Реал» проиграл «Сельте» в первом матче ¼ финала Кубка Испании
В первом матче ¼ финала Кубка Испании «Реал» принимал на своём поле «Сельту».
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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Все забитые мячи в этом матче пришлись на второй тайм. В составе победителей отличились Яго Аспас и Хонни, а за мадридскую команду гол забил Марсело.
В прошлые выходные «Реал» уступил «Севилье» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании, прервав серию из 40 матчей без поражений во всех турнирах.
Ответную встречу «Сельта» и «Реал» проведут в Виго на стадионе «Балаидос» 25 января.
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