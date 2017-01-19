Полузащитник «Ливерпуля» забил первый гол за семь лет
Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва забил гол в ворота «Плимута» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Видео появилось на
YouTube-канале People Watch Football HD!
Бразилец отличился на 18-й минуте встречи, замкнув подачу с углового в исполнении Филипе Коутиньо. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0.
Лейва отличился за красных впервые за семь лет. Последний раз 30-летний хавбек забивал в матче Лиги Европы против «Стяуа» в 2010 году.
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