Полузащитник «Ливерпуля» забил первый гол за семь лет

Бразилец отличился на 18-й минуте встречи, замкнув подачу с углового в исполнении Филипе Коутиньо. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0.

Лейва отличился за красных впервые за семь лет. Последний раз 30-летний хавбек забивал в матче Лиги Европы против «Стяуа» в 2010 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lucas Leiva's goal is even better with Titanic music <a href="https://t.co/l5jjr87AV3">pic.twitter.com/l5jjr87AV3</a></p>— Kyran (@lfckyran) <a href="https://twitter.com/lfckyran/status/821819979871948800">18 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>