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19 января 2017, 1:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Лукаса Лейвы принёс «Ливерпулю» победу в 1/32 финала Кубка Англии

В рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» в гостях с минимальным счётом победил «Плимут Аргайл», выступающем в четвёртом английском дивизионе.

В рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль в гостях с минимальным счётом победил Плимут <span class=error>Аргайл</span> выступающем в четвёртом английском дивизионе. Увеличить
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Единственный мяч в прошедшей встрече забил Лукас Лейва на 18-й минуте. Для бразильца этот гол стал первым за «Ливерпуль» с 16 сентября 2010 года.

Подопечные Юргена Клоппа могли забить второй мяч, но на 87-й минуте Дивок Ориги не реализовал пенальти.

В 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». На этой стадии матчи пройдут с 27 по 30 января.

В следующий раунд вышли «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» обыгравшие «Норвич Сити» (1:0) и «Бирмингем Сити» (3:1) соответственно.

В 1/16 финала «Саутгемптон» ожидает встреча с «Арсеналом», а «Ньюкасл» сыграет с «Оксфорд Юнайтед».

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