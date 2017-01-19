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19 января 2017, 0:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» заплатит «МЮ» за Депая £ 16 млн, сумма может вырасти до £ 21,7 млн

«Лион» и «Манчестер Юнайтед», как стало известно ранее, достигли соглашения по трансферу нападающего Мемфиса Депая.

По данным The Telegraph, «Лион» заплатит около £ 16 млн. Сумма трансфера может вырасти до £ 21,7 млн в зависимости от успехов голландца во французском клубе.

У «Манчестер Юнайтед» будет право выкупить Депая обратно. Кроме того, английский клуб сможет получить определённый процент от следующей продажи игрока.

Как уже сообщалось ранее, Депай согласовал с «Лионом» контракт, срок которого составляет четыре с половиной года.

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