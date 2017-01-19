«Лион» заплатит «МЮ» за Депая £ 16 млн, сумма может вырасти до £ 21,7 млн

По данным The Telegraph, «Лион» заплатит около £ 16 млн. Сумма трансфера может вырасти до £ 21,7 млн в зависимости от успехов голландца во французском клубе.



У «Манчестер Юнайтед» будет право выкупить Депая обратно. Кроме того, английский клуб сможет получить определённый процент от следующей продажи игрока.

Как уже сообщалось ранее, Депай согласовал с «Лионом» контракт, срок которого составляет четыре с половиной года.