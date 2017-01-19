«Нант» победил «Кан» в матче, который был перенесён в связи с сильным туманом
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Нант» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Кан», одержав четвёртую победу кряду.
Единственный мяч был забит на 65-й минуте. Автором гола стал нападающий Эмилиано Сала.
Изначально матч должен был состояться 10 декабря, но тогда встреча не состоялась
В таблице французского первенства «Нант» (25 очков) располагается на 11-й строчке, а «Кан» (21 очко) занимает 15-е место.
|18.01.2017 22:00
|основной раунд: 17-й тур
|Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
|Консейсау Сержиу
|Патрис Гаранд
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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