«Нант» победил «Кан» в матче, который был перенесён в связи с сильным туманом

Единственный мяч был забит на 65-й минуте. Автором гола стал нападающий Эмилиано Сала.



Изначально матч должен был состояться 10 декабря, но тогда встреча не состоялась из-за сильного тумана.

В таблице французского первенства «Нант» (25 очков) располагается на 11-й строчке, а «Кан» (21 очко) занимает 15-е место.