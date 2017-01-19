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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28475212/
19 января 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Нант» победил «Кан» в матче, который был перенесён в связи с сильным туманом

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Нант» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Кан», одержав четвёртую победу кряду.

Единственный мяч был забит на 65-й минуте. Автором гола стал нападающий Эмилиано Сала.

Изначально матч должен был состояться 10 декабря, но тогда встреча не состоялась из-за сильного тумана.
В таблице французского первенства «Нант» (25 очков) располагается на 11-й строчке, а «Кан» (21 очко) занимает 15-е место.

18.01.2017 22:00 основной раунд: 17-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Нант 1:0 Кан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Патрис Гаранд
Голы
65′ Эмилиано Сала 9
Составы
Максим Дюпе 30
Педру Алвес Лукас Лима 6
Лео Дюбуа 15
22′ Коффи Джиджи 26
33′ Амин Арит 14
Гийом Жилле 27
Валентен Ронжье 28
Эмилиано Сала 9
18′ Диегу Карлос 3
Освальдо Вискаррондо 4
73′ Жюль Илоки 7
Адриен Томассон 8
80′ Ясин Бамму 10
Абдулай Туре 19
1 Реми Веркутр
5 Аладдин Яхья
24 Фредерик Гильбер
28 Дамьен Да Силва
11 Венсан Бесса
18 Жордан Адеоти
25 Жюльен Фере
12 Ронни Роделен
6 Жонатан Делаплас 67′
10 Стид Мальбранк 70′
7 Янн Карамо 63′
20 Эрве Базиль
26 Иван Сантини 77′ 35′
22 Пап Сане
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
5 Угловые 4
12 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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