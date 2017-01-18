Бывший полузащитник «Шальке» Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с полузащитником сборной США Джермейном Джонсом, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в MLS.
Последним клубом 35-летнего хавбека, который в Европе выступал за «Шальке», «Айнтрахт» Ф, «Байер», «Блэкберн» и «Бешикташ», был «Колорадо Рэпидз», а до этого он играл за «Нью-Инглэнд Революшн». В составе «Шальке», за который Джонс сыграл 193 матча, полузащитник выиграл Кубок Германии в сезоне-2010/11.
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