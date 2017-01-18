Фанаты «Реала» поблагодарили мать Серхио Рамоса за сына

Персона защитника является в эти дни одной из самых обсуждаемых в стране, поскольку капитан сборной Испании на минувшей неделе дважды подвергся обструкции со стороны болельщиков «Севильи». Фанаты клуба из Андалусии во время двух матчей между командами оскорбляли родственников игрока мадридцев, а также желали смерти воспитаннику своего клуба. В связи с этим «Севилье» грозят штрафные санкции.

«Долгой жизни матери, которая родила тебя, Серхио», — гласил баннер фанатов «Реала», адресованный футболисту.