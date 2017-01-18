Оляс подтвердил, что Депай близок к переходу из «МЮ» в «Лион»

«В начале второй половины дня я достиг принципиального соглашения с “Манчестер Юнайтед”. Остались детали», — цитирует Оляса L'Équipe.



Ранее также сообщалось, что «Лион» договорился с 22-летним голландским игроком о контракте сроком на четыре с половиной года.

Депай, перешедший в «МЮ» в 2015 году из ПСВ, в текущем сезоне провёл за английскую команду всего восемь матчей и результативными действиями не отмечался.