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18 января 2017, 23:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» вырвал победу в первом матче ¼ финала Кубка Испании с «Алькорконом»

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Алавес» в гостях победил со счётом 2:0 «Алькоркон».

Оба мяча были забиты в самом конце игры. На 90-й минуте Ибай Гомес счёт открыл, а на четвёртой компенсированной минуте он оформил дубль.

На первой добавленной минуте у «Алавеса» состоялось удаление — прямую красную карточку получил Карлос Бельвис.

Ответный четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Алавесом» и «Алькорконом» состоится 24 января.

Алавес
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