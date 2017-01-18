«Алавес» вырвал победу в первом матче ¼ финала Кубка Испании с «Алькорконом»
В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Алавес» в гостях победил со счётом 2:0 «Алькоркон».
Оба мяча были забиты в самом конце игры. На 90-й минуте Ибай Гомес счёт открыл, а на четвёртой компенсированной минуте он оформил дубль.
На первой добавленной минуте у «Алавеса» состоялось удаление — прямую красную карточку получил Карлос Бельвис.
Ответный четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Алавесом» и «Алькорконом» состоится 24 января.
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