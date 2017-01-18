Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» свел вничью кубковый матч с «Генчлербирлиги»

Встреча группы C, состоявшаяся в среду в Анкаре, завершилась со счетом 2:2. На голы Александра Караваева (24-я минута) и Джанера Коджи (43) у стамбульцев хозяева ответили точными ударами Сердара Гюрлера (29, с пенальти) и Ведата Мурики (83).

Гости с 26-й минуты играли вдесятером: прямую красную карточку получил защитник Исмаил Кейбаши.

«Генчлербирлиги» (13 очков) и «Фенербахче» (8), занимающие первое и второе места, обеспечили себе выход в 1/8 финала Кубка Турции.

«Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы.