Гвардиола вместе с игроками сходил в кинотеатр на фильм о любви

По информации издания, представители клуба посетили один из кинотеатров в Манчестере и посмотрели романтический мюзикл режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Отмечается, что Гвардиола уже не в первый раз в нынешнем сезоне выбирается в свет с командой.



В прошлый уик-энд «Манчестер Сити» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в выездном матче 21-го тура АПЛ. На данный момент команда располагается на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.