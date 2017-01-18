Гвардиола вместе с игроками сходил в кинотеатр на фильм о любви
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сегодня после утренней тренировки отправился в кино вместе с игроками, сообщает The Telegraph.
По информации издания, представители клуба посетили один из кинотеатров в Манчестере и посмотрели романтический мюзикл режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Отмечается, что Гвардиола уже не в первый раз в нынешнем сезоне выбирается в свет с командой.
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