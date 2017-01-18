Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28474812/
18 января 2017, 23:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола вместе с игроками сходил в кинотеатр на фильм о любви

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сегодня после утренней тренировки отправился в кино вместе с игроками, сообщает The Telegraph.

По информации издания, представители клуба посетили один из кинотеатров в Манчестере и посмотрели романтический мюзикл режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Отмечается, что Гвардиола уже не в первый раз в нынешнем сезоне выбирается в свет с командой.

В прошлый уик-энд «Манчестер Сити» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в выездном матче 21-го тура АПЛ. На данный момент команда располагается на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России