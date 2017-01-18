Техдиректор ФИФА ван Бастен предложил заменить серию пенальти на аналог буллитов

Ван Бастен, автор второго гола в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года, занял пост технического директора ФИФА в сентябре.

«Я думаю, что все сильно устают после 120 минут игры. Игрок может стартовать с 25 метров от ворот, а затем обводить вратаря или ударить раньше, но надо забить в течение восьми секунд. Это потребует больше мастерства и меньше удачи. Возможно, это будет чуть более захватывающим», — сказал ван Бастен, чьи слова приводит АП.

Кроме того, ван Бастен предложил ограничить каждого игрока проведением не более 55−60 матчей за один сезон, отменить офсайды, поделить игру на четыре четверти, ввести оранжевые карточки (футболист будет удаляться на 10 минут за грубый фол, не тянущий на красную карточку, или за серию фолов).