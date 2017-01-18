Бывший полузащитник «Волги» Кросас будет выступать во втором дивизионе Мексики
Бывший полузащитник нижегородской «Волги» Марк Кросас будет выступать за клуб второго по уровню дивизиона чемпионата Мексики «Тампико Мадеро».
Летом 2016 года Кросас был отдан мексиканским клубом «Крус Аcуль» в аренду «Тенерифе», но соглашение с испанским клубом, которое было рассчитано до 30 июня 2017 года, было досрочно расторгнуто, после было объявлено о переходе 29-летнего испанца в «Тампико Мадеро».
Кросас, являющийся воспитанником «Барселоны», выступал за «Волгу» в сезоне-2011/12 и провёл 26 матчей.
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