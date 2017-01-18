Бывший полузащитник «Волги» Кросас будет выступать во втором дивизионе Мексики

Летом 2016 года Кросас был отдан мексиканским клубом «Крус Аcуль» в аренду «Тенерифе», но соглашение с испанским клубом, которое было рассчитано до 30 июня 2017 года, было досрочно расторгнуто, после было объявлено о переходе 29-летнего испанца в «Тампико Мадеро».



Кросас, являющийся воспитанником «Барселоны», выступал за «Волгу» в сезоне-2011/12 и провёл 26 матчей.