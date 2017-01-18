«Окжетпес» подписал полузащитника сборной Казахстана
Кокшетауский «Окжетпес» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Тимуром Досмагамбетовым.
27-летний футболист спустя четыре года вернулся в родной клуб. Контракт «Окжетпеса» и Досмагамбетова рассчитан на один сезон.
Последним клубом Досмагамбетова был «Тобол», в составе которого он отдал три голевые передачи в 23 матчах КПЛ. Ранее он также выступал за «Тараз», «Восток» и «Актобе».
В составе сборной Казахстана Досмагамбетов провел четыре матча. В ее составе он дебютировал в гостевом матче против Голландии (1:2) в квалификации Евро-2016.
Ранее «Окжетпес» в это межсезонье из казахстанцев пополнили защитники Данил Цой («Тобол») и Александр Марочкин («Каспий»), полузащитники Алибек Аяганов («Иртыш») и Демият Сламбеков («Байтерек»), нападающие Абат Аймбетов (аренда из «Актобе») и Максим Федин («Атырау»).
Кокшетаусцы также подписали двух легионеров. Игроками «Окжептеса» стали
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