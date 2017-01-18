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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28474324/
18 января 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Окжетпес» подписал полузащитника сборной Казахстана

Кокшетауский «Окжетпес» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Тимуром Досмагамбетовым.

27-летний футболист спустя четыре года вернулся в родной клуб. Контракт «Окжетпеса» и Досмагамбетова рассчитан на один сезон.

Последним клубом Досмагамбетова был «Тобол», в составе которого он отдал три голевые передачи в 23 матчах КПЛ. Ранее он также выступал за «Тараз», «Восток» и «Актобе».

В составе сборной Казахстана Досмагамбетов провел четыре матча. В ее составе он дебютировал в гостевом матче против Голландии (1:2) в квалификации Евро-2016.

Ранее «Окжетпес» в это межсезонье из казахстанцев пополнили защитники Данил Цой («Тобол») и Александр Марочкин («Каспий»), полузащитники Алибек Аяганов («Иртыш») и Демият Сламбеков («Байтерек»), нападающие Абат Аймбетов (аренда из «Актобе») и Максим Федин («Атырау»).

Кокшетаусцы также подписали двух легионеров. Игроками «Окжептеса» стали словенско-аргентинский хавбек Лукас Хорват («Домжале») и российский форвард Александр Козлов, известный по выступлениям за московский «Спартак».

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