«Окжетпес» подписал полузащитника сборной Казахстана

27-летний футболист спустя четыре года вернулся в родной клуб. Контракт «Окжетпеса» и Досмагамбетова рассчитан на один сезон.

Последним клубом Досмагамбетова был «Тобол», в составе которого он отдал три голевые передачи в 23 матчах КПЛ. Ранее он также выступал за «Тараз», «Восток» и «Актобе».

В составе сборной Казахстана Досмагамбетов провел четыре матча. В ее составе он дебютировал в гостевом матче против Голландии (1:2) в квалификации Евро-2016.

Ранее «Окжетпес» в это межсезонье из казахстанцев пополнили защитники Данил Цой («Тобол») и Александр Марочкин («Каспий»), полузащитники Алибек Аяганов («Иртыш») и Демият Сламбеков («Байтерек»), нападающие Абат Аймбетов (аренда из «Актобе») и Максим Федин («Атырау»).