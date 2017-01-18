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18 января 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» — об информации о штрафе Д. Косте: Мы не наказываем игроков за травмы

Представитель «Челси» опроверг информацию о том, что нападающий клуба Диего Коста был оштрафован, прежде чем вернулся к тренировкам с основной командой после ссоры с главным тренером Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

«Мы не штрафуем футболистов за то, что они получают травмы спины», — сказал источник из клуба, комментируя информацию от издания The Sun о том, что Косту оштрафовали на £ 185 тыс. (около € 214 тыс.).

Футболист два дня тренировался отдельно от остальной команды, а вернулся к занятиям с основой 17 января. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер Антонио Конте.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте после этого заявил, что Диего тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта не было.

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