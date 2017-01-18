«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии, забив дважды в концовке
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 от «Чезены», выступающей в Серии B.
Хозяева вышли вперёд на 4-й минуте благодаря точному удару Лоренцо Пеллегрини. Отыграться и вырвать победу гостям удалось в заключительные 10 минут матча. На 81-й минуте пенальти реализовал Камилло Чано, а три минуты спустя победный для «Чезены» мяч забил Карим Лариби.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter