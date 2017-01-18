Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28474299/
18 января 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии, забив дважды в концовке

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 от «Чезены», выступающей в Серии B.

Хозяева вышли вперёд на 4-й минуте благодаря точному удару Лоренцо Пеллегрини. Отыграться и вырвать победу гостям удалось в заключительные 10 минут матча. На 81-й минуте пенальти реализовал Камилло Чано, а три минуты спустя победный для «Чезены» мяч забил Карим Лариби.

Сассуоло
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России