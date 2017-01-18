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18 января 2017, 21:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Вест Хэма» сообщили руководству, что не хотят видеть Пайета в команде

Ведущие игроки «Вест Хэм Юнайтед» уведомили руководство клуба о том, что они не хотят, чтобы полузащитник Димитри Пайет играл за команду вновь после произошедшего за последнее время, сообщает The Times.

Ведущие игроки <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед уведомили руководство клуба о том что они не хотят чтобы полузащитник <span class=error>Димитри</span> <span class=error>Пайет</span> играл за команду вновь после произошедшего за последнее время сообщает The Times. Увеличить
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29-летний футболист хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в «Марсель», два предложения которого ранее были отклонены английским клубом. Пайет отказался играть за «молотобойцев», а также заявил, что готов травмировать себе крестообразные связки, если не будет продан.

Ранее сообщалось, что Пайет готов уйти только в «Марсель», за который уже выступал ранее, и причиной этого являются семейные обстоятельства.

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