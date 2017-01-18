Определились соперники «Шахтера» на первом УТС
Определились команды, с которыми карагандинский «Шахтер» проведет следующие контрольные матчи на первом
учебно-тренировочном сборе.
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Напомним, что тренировочные сборы в Анталии завершатся 28-го января.
15-го января состоялся первый контрольный матч с румынской командой «КСМ Политехника», по итогу которого была зафиксирована безголевая ничья.
Запланировано еще пять товарищеских встреч. В списке соперников «Шахтера» значатся нижнекамский «Нефтехимик», тульский «Арсенал», красноярский «Енисей», узбекистанский «Насаф» и болгарская «Верея».
Расписание матчей на УТС:
19.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия);
20.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Насаф» (Карши, Узбекистан);
23.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Арсенал» (Тула, Россия);
27.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Верея» (Стара-Загора, Болгария);
27.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Енисей» (Красноярск, Россия).
Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.
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