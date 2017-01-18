Определились соперники «Шахтера» на первом УТС

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Напомним, что тренировочные сборы в Анталии завершатся 28-го января.



15-го января состоялся первый контрольный матч с румынской командой «КСМ Политехника», по итогу которого была зафиксирована безголевая ничья.



Запланировано еще пять товарищеских встреч. В списке соперников «Шахтера» значатся нижнекамский «Нефтехимик», тульский «Арсенал», красноярский «Енисей», узбекистанский «Насаф» и болгарская «Верея».



Расписание матчей на УТС:

19.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия);

20.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Насаф» (Карши, Узбекистан);

23.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Арсенал» (Тула, Россия);

27.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Верея» (Стара-Загора, Болгария);

27.01 — «Шахтер» (Караганда, Казахстан) — «Енисей» (Красноярск, Россия).



Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.