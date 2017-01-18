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18 января 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«МЮ» нанял специалиста по борьбе с терроризмом

«Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом.

Личность этого сотрудника не раскрывается. Как сообщает Le Figaro, этот специальный пост в службе безопасности «МЮ» занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее «МЮ» усилил меры безопасности при проведении матчей на «Олд Траффорд» в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.

Манчестер Юнайтед
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