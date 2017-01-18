«Манчестер Юнайтед» и «Лион» согласовали трансфер Депая

Согласно источнику, клубы пришли к соглашению по сумме трансфера голландца. Ранее сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по Депаю до 17 миллионов евро.

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо на прошлой неделе признался, что является поклонником талантливого голландского вингера, а сегодня заявил, что надеется увидеть его в своей команде до конца недели.

Напомним, в июне 2015 года «Манчестер Юнайтед» заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 34 миллиона евро.