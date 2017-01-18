Мунтари стал игроком аутсайдера Серии A
Бывший полузащитник «Интера» и «Милана» Салли Мунтари пополнил состав «Пескары», занимающей после 19 туров последнее место в таблице итальянской Серии A.
Клуб опубликовал в своём «твиттере» фотографии, на которых 32-летний футболист запечатлён на тренировке.
Последним клубом Мунтари был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.
В составе «Интера» Мунтари дважды становился чемпионом Италии, а в сезоне-2019/10 выиграл Лигу чемпионов.
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