Мунтари стал игроком аутсайдера Серии A

Клуб опубликовал в своём «твиттере» фотографии, на которых 32-летний футболист запечатлён на тренировке.



Последним клубом Мунтари был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.



В составе «Интера» Мунтари дважды становился чемпионом Италии, а в сезоне-2019/10 выиграл Лигу чемпионов.