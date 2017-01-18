«Тобол» сыграл вничью с «Шамкиром»

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Последняя игра УТС-2 для «Тобола» началась с пропущенного гола в первом тайме. Соперники воспользовались розыгрышем штрафного и занесли первый мяч в сетку ворот.



Во втором тайме костанайцы сумели ответить голом Самата Жарынбетова. Голевая передача на счету вышедшего на замену Томаша Шимковича. До конца матча костанайцами была создана еще масса голевых моментов, но взятия ворот добиться не удалось.



Напомним, это была заключительная игра вторых сборов. Завтра команда отправляется на короткие каникулы.



Тем временем стали известны соперники на УТС-3. ФК «Тобол» сыграет товарищеские матчи с ФК «Динамо» (Москва, Россия) 31 января, ФК «Нефтохимик» (Бургас, Болгария) 4 февраля и FC «Sileks» (Кратово, Македония) 7 февраля.