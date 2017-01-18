Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28472693/
18 января 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Сиваков покинул «Зарю» и может перейти в российский клуб

Луганская «Заря» расторгла контракт с белорусским защитником Михаилом Сиваковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Луганская Заря расторгла контракт с белорусским защитником Михаилом <span class=error>Сиваковым</span>. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи.

Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принес пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок, — сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.

Ранее Sport Arena сообщала, что Сиваков отправился на сбор с одним из российских клубов. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 20 матчей за «Зарю» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Заря Лг
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

В честь победы наших на «Дакаре» - галерея самых тюнингованных КАМАЗов

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо