Сиваков покинул «Зарю» и может перейти в российский клуб

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«Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи.

Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принес пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок, — сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.

Ранее Sport Arena сообщала, что Сиваков отправился на сбор с одним из российских клубов. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 20 матчей за «Зарю» и забил один мяч при одной голевой передаче.