«Реал» рассматривает Доннарумму в качестве замены Навасу

Согласно источнику, итальянец входит в число трех голкиперов, один из которых предстоящим летом перейдет в команду. Помимо Доннаруммы в этом списке находятся Тибо Куртуа («Челси») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»). Один из перечисленных вратарей, скорее всего, с нового сезона будет выступать за «Реал», а действующий основной голкипер «Королевского клуба» Кейлор Навас команду покинет.