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18 января 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» рассматривает Доннарумму в качестве замены Навасу

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему входит в сферу интересов «Реала», информирует Tuttosport.

Согласно источнику, итальянец входит в число трех голкиперов, один из которых предстоящим летом перейдет в команду. Помимо Доннаруммы в этом списке находятся Тибо Куртуа («Челси») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»). Один из перечисленных вратарей, скорее всего, с нового сезона будет выступать за «Реал», а действующий основной голкипер «Королевского клуба» Кейлор Навас команду покинет.

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