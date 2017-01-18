Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28472485/
18 января 2017, 19:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» оштрафовал Диегу Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов

Нападающий «Челси» Диегу Коста решением клуба оштрафован на 185 тысяч фунтов стерлингов.

Нападающий <span class=error>Челси</span> <span class=error>Диегу</span> Коста решением клуба оштрафован на 185 тысяч фунтов стерлингов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

К наказанию футболиста привел конфликт с главным тренером команды Антонио Конте.

«Уезжай в Китай!» Почему поссорились Конте и Диегу Коста.

На прошлой неделе испанец пропустил три тренировки с командой и не попал в состав на матч с «Лестером». В воскресенье и понедельник Коста тренировался индивидуально. Конте сообщил, что пропуск тренировок связан с небольшим повреждением игрока, но по сведениям британских СМИ, Коста отказался от занятий после того как ему поступило предложение от клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

«Челси» за этот переход мог получить 90 миллионов евро, но ответил китайцам отказом.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Телеаудитория АПЛ за год сократилась на 11%

Средняя телеаудитория английской Премьер-лиги сократилась на 11% по сравнению с прошлым сезоном. При этом за последние шесть лет объём аудитории АПЛ упал на 22%, информирует Bloomberg.
Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Аршавин жестко "прошелся" по "Спартаку"

Сумасшедший контракт! Один из самых богатых игроков РФПЛ

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин