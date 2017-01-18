«Челси» оштрафовал Диегу Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов
Нападающий «Челси» Диегу Коста решением клуба оштрафован на 185 тысяч фунтов стерлингов.
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Видимо, что-то случилось...
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К наказанию футболиста привел конфликт с главным тренером команды Антонио Конте.
«Уезжай в Китай!» Почему поссорились Конте и Диегу Коста.
На прошлой неделе испанец пропустил три тренировки с командой и не попал в состав на матч с «Лестером». В воскресенье и понедельник Коста тренировался индивидуально. Конте сообщил, что пропуск тренировок связан с небольшим повреждением игрока, но по сведениям британских СМИ, Коста отказался от занятий после того как ему поступило предложение от клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с зарплатой в 35 миллионов евро в год.
«Челси» за этот переход мог получить 90 миллионов евро, но ответил китайцам отказом.
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