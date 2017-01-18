Люсьен Фавр: Усиление состава? Все слишком дорого для «Ниццы»

В настоящее время «Ницца» делит первое место в лиге 1 с «Монако», но не располагает средствами для усиления состава.

— Весь клуб работает над этим, мы следим за ситуацией на рынке, — цитирует L’Equipe Фавра. — Но посмотрите, какие цифры фигурируют в прессе, называются другими клубами. Это все слишком дорого для нас. И конкуренция крайне высокая.