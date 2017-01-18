«Манчестер Сити» летом может приобрести вратаря «Атлетико» Облака

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По данным издания, словенский вратарь входит в сферу интересов нескольких английских клубов, включая «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но наиболее сильный интерес к 24-летнему стражу ворот проявляет «Сити», основной вратарь которого Клаудио Браво пока не оправдывает ожиданий.



В то же время у «Атлетико» нет желания продавать Облака, в контракте которого значится сумма отступных в размере € 100 млн.