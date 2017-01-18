Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним

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Как сообщает Goal.com, семья Месси заявила, что это интервью полностью вымышлено. На сайте журнала Coach интервью удалено, а также указано, что издание будет проверять его подлинность.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января. До этого была информация, что игрок сборной Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.