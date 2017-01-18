Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28472300/
18 января 2017, 19:05 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним

Журнал Coach опубликовал интервью форварда «Барселоны» Лионель Месси, где он говорит, что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб. Впрочем, его семья заявила, что этого не было.

Журнал Coach опубликовал интервью форварда Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> где он говорит что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб. Впрочем его семья заявила что этого не было. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Goal.com, семья Месси заявила, что это интервью полностью вымышлено. На сайте журнала Coach интервью удалено, а также указано, что издание будет проверять его подлинность.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января. До этого была информация, что игрок сборной Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

В честь победы наших на «Дакаре» - галерея самых тюнингованных КАМАЗов

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо