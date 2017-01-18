Мартин Эдегор: Сезон-2018/19 планирую начать в составе «Реала»
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, арендованный «Херенвеном» до лета 2018 года, заявил, что в сезоне-2018/19 планирует вернуться в мадридский клуб.
18-летний хавбек отметил, что не считает переход в команду чемпионата Голландии шагом назад.
— Многие забывают, что я переходил во вторую команду «Реала», а в ней я получил очень много игровой практики, — цитирует Sport Bild Эдегора. — Сейчас же я буду выступать в высшем дивизионе Голландии, так что это шаг вперед в карьере.
«Реал»? Мое время в этом клубе не закончено. Хочу набраться опыта выступлений на высшем уровне в составе «Херенвена», после чего в 2018 году вернуться в «Реал».
Перед переходом в мадридский клуб я был в Мюнхене, мы общались с представителями «Баварии». Мне и моему отцу показалось, что немцы очень хотели видеть меня в своих рядах и прикладывали много усилий, однако, в конце концов, мы выбрали «Реал».
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