Мартин Эдегор: Сезон-2018/19 планирую начать в составе «Реала»

18-летний хавбек отметил, что не считает переход в команду чемпионата Голландии шагом назад.

— Многие забывают, что я переходил во вторую команду «Реала», а в ней я получил очень много игровой практики, — цитирует Sport Bild Эдегора. — Сейчас же я буду выступать в высшем дивизионе Голландии, так что это шаг вперед в карьере.

«Реал»? Мое время в этом клубе не закончено. Хочу набраться опыта выступлений на высшем уровне в составе «Херенвена», после чего в 2018 году вернуться в «Реал».

Перед переходом в мадридский клуб я был в Мюнхене, мы общались с представителями «Баварии». Мне и моему отцу показалось, что немцы очень хотели видеть меня в своих рядах и прикладывали много усилий, однако, в конце концов, мы выбрали «Реал».