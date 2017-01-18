Бонавентура продлил контракт с «Миланом» до 30 июня 2020 года

Бонавентура стал игроком «Милана» в сентябре 2014 года. Прежнее соглашение 27-летнего полузащитника было рассчитано до июня 2019 года. В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча. В 2016 году Бонавентура вместе с «Миланом» завоевал Суперкубок Италии.

На протяжении карьеры полузащитник выступал за «Аталанту» и «Падову». За национальную сборную игрок дебютировал в 2013 году и с тех провел в ее футболке восемь матчей.