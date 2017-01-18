Футболист «Лиона» завершил карьеру в 25 лет из-за травмы
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Полузащитник «Лиона» Гейда Фофана завершил игровую карьеру в 25 лет из-за травмы лодыжки, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
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Фофана последний раз выходил на поле в официальном матче 23 мая 2015 года в игре чемпионата Франции с «Ренном». «Лион» уже предложил футболисту продолжит карьеру в клубе после завершения карьеры.
«Я действительно попробовал все, но, к сожалению, приходится констатировать, что состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол», — сказал Фофана. — Я возьму время подумать, потому что у меня есть несколько предложений вне футбола, но я думаю, что выберу вариант остаться в «Лионе». Я приму решение очень быстро.
В составе «Лиона» Фофана выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
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