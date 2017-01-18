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18 января 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн договорился с «МЮ» об условиях личного контракта и игровом номере

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии.

В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком.

По информации The Independent, представители «МЮ» в устной форме согласовали с Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить € 100 млн.

Трансфер 25-летнего Гризманна осложняется тем, что в 2016 году ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать новых футболистов, а это значит, что приобрести кого-то на место француза в Мадриде не смогут.

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