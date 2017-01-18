Игроки «Барселоны» начинают убеждаться, что Энрике не продлит контракт с клубом
Многие футболисты «Барселоны» всё больше убеждаются в том, что главный тренер команды Луис Энрике не продлит контракт с клубом, утверждает Marca.
Согласно информации источника, некоторые игроки
Руководство каталонского клуба хотело бы предложить тренеру пролонгацию соглашения, однако до весны Луис Энрике не намерен давать окончательного ответа. Его действующий контракт с клубом в силе до лета 2017 года.
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