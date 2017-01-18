Игроки «Барселоны» начинают убеждаться, что Энрике не продлит контракт с клубом

Согласно информации источника, некоторые игроки сине-гранатовых приостановили свои действия, связанные с их будущим в испанском гранде. Это касается как тех игроков, которые намерены продлить контракт с «Барселоной», так и тех, кто планирует покинуть клуб. Они ждут окончательной информации относительно Луиса Энрике.



Руководство каталонского клуба хотело бы предложить тренеру пролонгацию соглашения, однако до весны Луис Энрике не намерен давать окончательного ответа. Его действующий контракт с клубом в силе до лета 2017 года.