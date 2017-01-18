«Чунцин Лифань» заплатит за форварда дортмундской «Боруссии» Рамоса € 12 млн
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос, судя по всему, продолжит карьеру в Китае.
В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Чунцин Лифань», руководство которого готово заплатить за игрока € 12 млн. Об этом пишет Kicker.
Ожидается, что колумбиец подпишет контракт до 2020 года. При этом вторую часть сезона Рамос на правах аренды проведёт в «Гранаде». Зарплата форварда составит € 6 млн в год.
Ранее сообщалось, что на место Рамоса «Боруссия» может приобрести нападающего сборной России и «Краснодара» Фёдора Смолова.
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