«Чунцин Лифань» заплатит за форварда дортмундской «Боруссии» Рамоса € 12 млн

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Чунцин Лифань», руководство которого готово заплатить за игрока € 12 млн. Об этом пишет Kicker.



Ожидается, что колумбиец подпишет контракт до 2020 года. При этом вторую часть сезона Рамос на правах аренды проведёт в «Гранаде». Зарплата форварда составит € 6 млн в год.



Ранее сообщалось, что на место Рамоса «Боруссия» может приобрести нападающего сборной России и «Краснодара» Фёдора Смолова.