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18 января 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пайет травмирует себе крестообразные связки, если его не отпустят из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет угрожает своему клубу.

Футболист хочет покинуть команду и вернуться в «Марсель», но руководство в январе игрока продавать не желает. В интервью A Bola француз заявил, что готов собственноручно повредить себе крестообразные связки.

«Я клянусь, что я не вернусь и не надену футболку “Вест Хэма”. Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать своё будущее», — заявил Пайет.

«Марсель» готов заплатить за 29-летнего футболиста € 22 млн плюс € 3 млн в качестве бонуса.

Вест Хэм Юнайтед
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Новости Зарубежного футбола

Пайет пообещал порвать себе связки из-за нежелания «Вест Хэма» продать его

Пайет пообещал порвать себе связки из-за нежелания «Вест Хэма» продать его

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Франции по футболу Димитри Пайет заявил, что, если его не отпустят из английского клуба, он специально травмирует себе крестообразные связки колена. Об этом сообщает A Bola.
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