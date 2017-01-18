Пайет травмирует себе крестообразные связки, если его не отпустят из «Вест Хэма»

Футболист хочет покинуть команду и вернуться в «Марсель», но руководство в январе игрока продавать не желает. В интервью A Bola француз заявил, что готов собственноручно повредить себе крестообразные связки.



«Я клянусь, что я не вернусь и не надену футболку “Вест Хэма”. Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать своё будущее», — заявил Пайет.



«Марсель» готов заплатить за 29-летнего футболиста € 22 млн плюс € 3 млн в качестве бонуса.