Пайет травмирует себе крестообразные связки, если его не отпустят из «Вест Хэма»
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет угрожает своему клубу.
Футболист хочет покинуть команду и вернуться в «Марсель», но руководство в январе игрока продавать не желает. В интервью A Bola француз заявил, что готов собственноручно повредить себе крестообразные связки.
«Я клянусь, что я не вернусь и не надену футболку “Вест Хэма”. Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать своё будущее», — заявил Пайет.
«Марсель» готов заплатить за 29-летнего футболиста € 22 млн плюс € 3 млн в качестве бонуса.
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