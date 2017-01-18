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18 января 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Пайет пообещал порвать себе связки из-за нежелания «Вест Хэма» продать его

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Франции по футболу Димитри Пайет заявил, что, если его не отпустят из английского клуба, он специально травмирует себе крестообразные связки колена. Об этом сообщает A Bola.

Пайет пообещал порвать себе связки из-за нежелания Вест Хэма продать его - Фото Увеличить
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«Я клянусь, что больше не надену футболку “Вест Хэма”. Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и у меня есть право самому выбирать свое будущее», — сказал футболист.

12 января Пайет заявил руководству «Вест Хэма», что больше не будет играть за клуб. Это произошло после того, как боссы лондонцев отказались продавать его в «Марсель» за 22,8 миллиона евро. Во Францию игрок хотел переехать по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне 29-летний Пайет забил три мяча в 22 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.

Повреждение крестообразных связок колена — одна из самых тяжелых травм для футболиста. В зависимости от конкретного случая, игрок может пропустить от нескольких недель до года.

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