«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт
Руководство «Барселоны» намерено как можно скорее решить вопрос продления контракта с нападающим команды Лионелем Месси, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации источника, каталонский клуб планирует в течение текущего месяца сделать предложение футболисту сборной Аргентины относительно пролонгации соглашения. Ранее президент
Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter