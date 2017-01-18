«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт

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Согласно информации источника, каталонский клуб планирует в течение текущего месяца сделать предложение футболисту сборной Аргентины относительно пролонгации соглашения. Ранее президент сине-гранатовых Хосеп Мариа Бартомеу отметил, что настроен оптимистично и лично контактирует с игроком на этот счёт.



Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.