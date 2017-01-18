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18 января 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт

Руководство «Барселоны» намерено как можно скорее решить вопрос продления контракта с нападающим команды Лионелем Месси, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Руководство Барселоны намерено как можно скорее решить вопрос продления контракта с нападающим команды <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span> сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Согласно информации источника, каталонский клуб планирует в течение текущего месяца сделать предложение футболисту сборной Аргентины относительно пролонгации соглашения. Ранее президент сине-гранатовых Хосеп Мариа Бартомеу отметил, что настроен оптимистично и лично контактирует с игроком на этот счёт.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.

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