Пайет заявил, что травмирует себе крестообразные связки, если не уйдет из «Вест Хэма»

Ранее стало известно, что Пайет заявил руководству «Вест Хэма», что больше не будет играть за клуб в ответ на то, что боссы лондонцев отказались продавать его в «Марсель» за 20 миллионов фунтов стерлингов, куда он намерен уйти по семейным обстоятельствам, и уже отклонил предложения от ряда английских и китайских клубов, куда «Вест Хэм» готов был его продать.

«Я клянусь, что больше не надену футболку “Вест Хэма”. Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и у меня есть право самому выбирать свое будущее», — приводит A Bola слова полузащитника.

В нынешнем сезоне 29-летний Пайет забил три гола в 22 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.