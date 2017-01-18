Пайет заявил, что травмирует себе крестообразные связки, если не уйдет из «Вест Хэма»
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Франции по футболу и лондонского «Вест Хэма» Димитри Пайет заявил, что если его не отпустят из английского клуба, он специально травмирует себе крестообразные связки.
Ранее стало известно, что Пайет заявил руководству «Вест Хэма», что больше не будет играть за клуб в ответ на то, что боссы лондонцев отказались продавать его в «Марсель» за 20 миллионов фунтов стерлингов, куда он намерен уйти по семейным обстоятельствам, и уже отклонил предложения от ряда английских и китайских клубов, куда «Вест Хэм» готов был его продать.
«Я клянусь, что больше не надену футболку “Вест Хэма”. Если они не продадут меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и у меня есть право самому выбирать свое будущее», — приводит A Bola слова полузащитника.
В нынешнем сезоне 29-летний Пайет забил три гола в 22 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter