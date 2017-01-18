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18 января 2017, 9:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на защитника «Ниццы» Сарра

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике проявляет интерес к защитнику «Ниццы» Малангу Сарру, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес в последнее время следил за игрой этого футболиста. «Барселона» в следующем сезоне хочет приобрести перспективного центрального защитника, и в клубе считают, что Сарр отвечает требованиям сине-гранатовых.

По итогам 20 туров чемпионата Франции 17-летний Сарр принял участие во всех матчах, став автором одного гола и одной результативной передачи.

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