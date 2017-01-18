Футбольная ассоциация КНР потратит рекордную сумму на популяризацию футбола

Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации, в 2017 г., на развитие и популяризацию футбола в КНР будет потрачено 670 млн юаней ($97,6 млн), что на 45% больше по сравнению с 2016 г.

В опубликованном документе подчеркивается, что часть денег будет выделена на воспитание молодых китайских спортсменов и строительство национальных футбольных академий. Данная мера напрямую связана с недавним введением квот на количество иностранных игроков в китайский командах, пишет «Наньцзао жибао».

По прогнозам аналитиков, доходы национальной футбольной ассоциации в 2017 г. составят не менее 780 млн юаней ($113,7 млн). Главным источником дохода организации, по-прежнему остается выручка от продаж билетов на матчи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, футбольные клубы Китая в матчах национального чемпионата в 2017 году не смогут одновременно выпускать на поле четырех иностранных спортсменов. Такое решение было принято 15 января на совместном совете Китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги (CFA).