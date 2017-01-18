Нельсон не будет играть за «Кайсар»
Подписавший недавно однолетний контракт с «Кайсаром» голландец суринамского происхождения Грегори Нельсон за кызылординцев выступать в 2017 году не будет.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом корреспонденту Sports.kz рассказал сам футболист.
— Я не останусь в «Кайсаре». В данный момент нахожусь у себя дома со своей семьей и возвращаться не буду.
— Разве ты не подписал контракт с «Кайсаром»?
— Да, но я не вернусь туда.
— Что случилось?
— Ничего. У меня
— Наверное, это так. Контракт будет аннулирован?
— Не знаю. Я не так сильно озабочен этим. Я останусь со своей семьей и надеюсь, что в клубе меня поймут. Позже займусь поисками работы поближе к дому или буду искать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter