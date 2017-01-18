Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28463788/
18 января 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нельсон не будет играть за «Кайсар»

Подписавший недавно однолетний контракт с «Кайсаром» голландец суринамского происхождения Грегори Нельсон за кызылординцев выступать в 2017 году не будет.

Подписавший недавно однолетний контракт с <span class=error>Кайсаром</span> голландец суринамского происхождения <span class=error>Грегори</span> <span class=error>Нельсон</span> за кызылординцев выступать в 2017 году не будет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом корреспонденту Sports.kz рассказал сам футболист.

— Я не останусь в «Кайсаре». В данный момент нахожусь у себя дома со своей семьей и возвращаться не буду.

 — Разве ты не подписал контракт с «Кайсаром»?
— Да, но я не вернусь туда.

 — Что случилось?
— Ничего. У меня кое-какие семейные проблемы, и я не могу оставаться год вдали от дома. Не думаю, что в клубе будут разрешать мне ездить домой всякий раз, когда там будет возникать проблема.

 — Наверное, это так. Контракт будет аннулирован?
— Не знаю. Я не так сильно озабочен этим. Я останусь со своей семьей и надеюсь, что в клубе меня поймут. Позже займусь поисками работы поближе к дому или буду искать что-нибудь до мая, чтобы не уезжать надолго из дома.

Кайсар
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Обладатель недостающего Головкину пояса намекнул на завершение карьеры

Дмитрий Шомко: «Из Казахстана очень тяжело получить предложение в европейский ТОП-чемпионат»

Почему у боя Головкин - Альварес мало шансов состояться