Нельсон не будет играть за «Кайсар»

Об этом корреспонденту Sports.kz рассказал сам футболист.



— Я не останусь в «Кайсаре». В данный момент нахожусь у себя дома со своей семьей и возвращаться не буду.



— Разве ты не подписал контракт с «Кайсаром»?

— Да, но я не вернусь туда.



— Что случилось?

— Ничего. У меня кое-какие семейные проблемы, и я не могу оставаться год вдали от дома. Не думаю, что в клубе будут разрешать мне ездить домой всякий раз, когда там будет возникать проблема.



— Наверное, это так. Контракт будет аннулирован?

— Не знаю. Я не так сильно озабочен этим. Я останусь со своей семьей и надеюсь, что в клубе меня поймут. Позже займусь поисками работы поближе к дому или буду искать что-нибудь до мая, чтобы не уезжать надолго из дома.