Футбольный тренер ван Гал: Голландская пресса исказила слова о паузе в карьере
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» голландец Луи ван Гал заявил, что нидерландская пресса исказила его слова, представив все таким образом, будто бы он намерен завершить карьеру.
Ранее в голландских и американских СМИ появилось высказывание ван Гала о том, что после работы в Англии он хотел уйти из профессии, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск и на данный момент не думает, что вернется к тренерской деятельности.
«Я не завершаю карьеру, — приводит слова ван Гала Cadena SER. — У меня получился провальный год, и после этого мне нужно было принять
Он также сообщил, что около месяца назад получил предложение возглавить «Валенсию» — клуб Примеры. На вопрос, не исключает ли он возвращения в Испанию, ван Гал заявил: «Возможно. Но “Валенсии” я ответил отказом. В следующем году
За свою карьеру кроме «Манчестер Юнайтед» ван Гал тренировал амстердамский «Аякс», «Барселону», АЗ из Алкмара, мюнхенскую «Баварию» и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал бронзу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter