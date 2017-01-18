Футбольный тренер ван Гал: Голландская пресса исказила слова о паузе в карьере

Ранее в голландских и американских СМИ появилось высказывание ван Гала о том, что после работы в Англии он хотел уйти из профессии, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск и на данный момент не думает, что вернется к тренерской деятельности.

«Я не завершаю карьеру, — приводит слова ван Гала Cadena SER. — У меня получился провальный год, и после этого мне нужно было принять какое-то решение — продолжать ли. И в этот момент действительно была большая вероятность того, что я закончу карьеру. В Голландии пресса пишет все, что ей вздумается. Вчера я прочитал этот заголовок, но я сказал им лишь то, что мог бы уйти, но сейчас не время говорить об этом. Я решил сделать перерыв, а потом уже буду решать».

Он также сообщил, что около месяца назад получил предложение возглавить «Валенсию» — клуб Примеры. На вопрос, не исключает ли он возвращения в Испанию, ван Гал заявил: «Возможно. Но “Валенсии” я ответил отказом. В следующем году что-то может измениться. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать».

За свою карьеру кроме «Манчестер Юнайтед» ван Гал тренировал амстердамский «Аякс», «Барселону», АЗ из Алкмара, мюнхенскую «Баварию» и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал бронзу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.