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18 января 2017, 8:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Чемпион Финляндии-2008 перехватил у казахстанского клуба экс-игрока «Реала»

Финский футбольный клуб «Интер» объявил о переходе бывшего защитника мадридского «Реала» Жюльена Фобера, сообщает корреспондент Vest.kz.

Французский защитник был близок к переходу в клуб КПЛ. Увеличить
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33-летний француз на правах свободного агента перешел в клуб из Турку, подписав годичный контракт. «Интер» является чемпионом Финляндии-2008.

Ранее сообщалось, что Фобер может продолжить карьеру в Казахстане. Защитник был близок к переходу в «Алтай», который в новом сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге.

Напомним, Фобер перешел в «Реал» в январе 2009 года из лондонского «Вест Хэма» на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба «Расинг», отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с «Атлетиком» он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезоне не сыграл ни минуты. Также за свою карьеру он выступал за французские «Канн» и «Бордо», турецкий «Элязыгспор», шотландский «Килмарнок».

Интер Т
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