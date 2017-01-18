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18 января 2017, 8:35 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Гол украинца Малиновского помог бельгийскому «Генку» выбороть ничью

Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог «Генку» выбороть ничью в матче бельгийского чемпионата.

Украинский полузащитник Руслан <span class=error>Малиновский</span> помог Генку <span class=error>выбороть</span> ничью в матче бельгийского чемпионата. Увеличить
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Об этом сообщает ZN.ua.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», вышел на поле в официальном поединке впервые после прошлогодней травмы, которую он получил еще в мае, и сумел отличиться голом.

«Генк» первым пропустил от «Остенде», но на 55-й минуте дальним ударом Малиновский сумел сравнять счет. Это первый гол украинца в составе бельгийского клуба.

Напомним, полузащитник прибыл в команду в январе 2016 года и отлично зарекомендовал себя в первых 15 играх команды. Но, 1 мая во время матча против «Брюгге» Малиновский получил серьезную травму колена. С тех пор Руслан проходил реабилитацию в клинике Антверпена.

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