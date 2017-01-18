«Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» в матче 1/8 финала Кубка Италии
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Миланский «Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
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Встреча, прошедшая в Милане, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. У «Интера» в основное время забивали Джейсон Мурильо (на 33-й минуте) и Родриго Паласио (39). У «Болоньи» голами отметились Блерим Джемаили (43) и Годфред Донса (73). Победу «Интеру» принес Антонио Кандрева, забивший на 98-й минуте.
В ¼ финала «Интер» встретится с победителем матча «Лацио» — «Дженоа».
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