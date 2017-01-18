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18 января 2017, 1:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» в матче 1/8 финала Кубка Италии

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Миланский «Интер» в дополнительное время обыграл «Болонью» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Миланский <span class=error>Интер</span> в дополнительное время обыграл Болонью в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Милане, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. У «Интера» в основное время забивали Джейсон Мурильо (на 33-й минуте) и Родриго Паласио (39). У «Болоньи» голами отметились Блерим Джемаили (43) и Годфред Донса (73). Победу «Интеру» принес Антонио Кандрева, забивший на 98-й минуте.

В ¼ финала «Интер» встретится с победителем матча «Лацио» — «Дженоа».

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