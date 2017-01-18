«Блэкпул» и «Линкольн Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

В параллельной встрече «Линкольн Сити» в родных стенах переиграл «Ипсвич Таун» со счётом 1:0. На 91-й минуте отличился полузащитник хозяев Нейтан Арнольд.



В следующем раунде «Линкольн Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Блэкпул» — с «Блэкберн Роверс».