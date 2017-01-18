«Блэкпул» и «Линкольн Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
«Блэкпул» на выезде одолел «Барнсли» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. Команды обменялись голами в основное время, а на 121-й минуте победу гостям принёс результативный удар Брайта
Осави-Самуэля. Хозяева покидают турнир, несмотря на то что они выглядели лучше соперника и имели множество голевых моментов.
В параллельной встрече «Линкольн Сити» в родных стенах переиграл «Ипсвич Таун» со счётом 1:0. На 91-й минуте отличился полузащитник хозяев Нейтан Арнольд.
В следующем раунде «Линкольн Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Блэкпул» — с «Блэкберн Роверс».