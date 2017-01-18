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18 января 2017, 1:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Блэкпул» и «Линкольн Сити» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

«Блэкпул» на выезде одолел «Барнсли» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. Команды обменялись голами в основное время, а на 121-й минуте победу гостям принёс результативный удар Брайта Осави-Самуэля. Хозяева покидают турнир, несмотря на то что они выглядели лучше соперника и имели множество голевых моментов.

В параллельной встрече «Линкольн Сити» в родных стенах переиграл «Ипсвич Таун» со счётом 1:0. На 91-й минуте отличился полузащитник хозяев Нейтан Арнольд.

В следующем раунде «Линкольн Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Блэкпул» — с «Блэкберн Роверс».

Блэкпул
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